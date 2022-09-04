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1 час назад

В Москве столкнулись семь машин

Майк Габриелян

В Москве произошло массовое ДТП, столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Автомобили столкнулись в районе дома №48, к. 1 на Алтуфьевском шоссе.

«В результате пострадал один человек, он доставлен в ГКБ им. Боткина», - сказал собеседник.

Видео с места ДТП публикует канал 360. На кадрах видно, что машины образовали «паровозик». Скорее всего, один из автомобилей неожиданно затормозил для других участников движения.

По данным 360, госпитализирована женщина, которая не была пристегнута.

Из-за массовой аварии одна полоса в сторону центра перекрыта. Причины ДТП выясняют.

ДТП,Видео,
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