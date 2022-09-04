В Москве столкнулись семь машин

В Москве произошло массовое ДТП, столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Автомобили столкнулись в районе дома №48, к. 1 на Алтуфьевском шоссе.

«В результате пострадал один человек, он доставлен в ГКБ им. Боткина», - сказал собеседник.

Видео с места ДТП публикует канал 360. На кадрах видно, что машины образовали «паровозик». Скорее всего, один из автомобилей неожиданно затормозил для других участников движения.

По данным 360, госпитализирована женщина, которая не была пристегнута.