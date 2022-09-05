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1 час назад

Четверо детей погибли в ДТП в Алтайском крае

Елена Прошина

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Бийском районе Алтайского края. В результате автокатастрофы погибло пять человек, четверо из них – дети. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Четверо детей погибли в ДТП в Алтайском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации регионального ГУ МЧС России, авария случилась 5 сентября в Бийском районе на 378 километре трассы Р-256. Кроме пятерых погибших, ещё один человек серьёзно пострадал. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Детали и причины произошедшей аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в автомобильной аварии погиб 25-летний российский рэпер Халид Хайбуллин.

ДТП,МЧС России,
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