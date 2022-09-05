Четверо детей погибли в ДТП в Алтайском крае

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Бийском районе Алтайского края. В результате автокатастрофы погибло пять человек, четверо из них – дети. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации регионального ГУ МЧС России, авария случилась 5 сентября в Бийском районе на 378 километре трассы Р-256. Кроме пятерых погибших, ещё один человек серьёзно пострадал. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Детали и причины произошедшей аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в автомобильной аварии погиб 25-летний российский рэпер Халид Хайбуллин.