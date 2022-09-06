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7 часов назад

В Санкт-Петербурге водитель на Ford Focus сбил трех человек на тротуаре

Газета.Ru

Автомобиль сбил трех пешеходов у Владимирского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

По данным полиции, сидевший за рулем автомобиля Ford Focus мужчина не справился с управлением, когда поворачивал с трамвайных путей. В результате машину вынесло на тротуар, где она наехала на троих пешеходов.

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В результате аварии 19-летний молодой человек в тяжелом состоянии и женщина доставлены в больницу. Пострадавшей девушке на месте оказана медицинская помощь. Ее отпустили домой. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что автомобиль Lada XRay с газовым баллоном внутри загорелся и взорвался на улице города Волжска в республике Марий Эл, недалеко от административной границы с Татарстаном.

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