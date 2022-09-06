Автомобиль сбил трех пешеходов у Владимирского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

По данным полиции, сидевший за рулем автомобиля Ford Focus мужчина не справился с управлением, когда поворачивал с трамвайных путей. В результате машину вынесло на тротуар, где она наехала на троих пешеходов.

В результате аварии 19-летний молодой человек в тяжелом состоянии и женщина доставлены в больницу. Пострадавшей девушке на месте оказана медицинская помощь. Ее отпустили домой. Полиция выясняет обстоятельства аварии.