Россиянку сбили два автомобиля подряд

В Татарстане местная жительница погибла после того, как на дороге ее сбили два автомобиля, сообщает ИА «Татар Информ».

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По информации агентства, авария произошла в Тукаевском районе Татарстана. Женщину, которая шла по краю дороги, сначала зацепил автомобиль Daewoo, а после этого она попала под колеса «Газели», которая двигалась следом за первой машиной.

От удара грузовика пострадавшую отбросило в кювет, от полученных травм она скончалась на месте. Далее в остановившуюся «Газель» сзади врезался внедорожник Toyota, который ехал следом. Его водитель не успел отреагировать на аварийную ситуацию и затормозить.