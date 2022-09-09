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1 час назад

Женщину в Татарстане сбили два автомобиля подряд

Газета.Ru

В Татарстане местная жительница погибла после того, как на дороге ее сбили два автомобиля, сообщает ИА «Татар Информ».

Россиянку сбили два автомобиля подряд
Фото: ТАССТАСС

По информации агентства, авария произошла в Тукаевском районе Татарстана. Женщину, которая шла по краю дороги, сначала зацепил автомобиль Daewoo, а после этого она попала под колеса «Газели», которая двигалась следом за первой машиной.

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От удара грузовика пострадавшую отбросило в кювет, от полученных травм она скончалась на месте. Далее в остановившуюся «Газель» сзади врезался внедорожник Toyota, который ехал следом. Его водитель не успел отреагировать на аварийную ситуацию и затормозить.

Ранее стало известно, что в Мурманске неизвестный разбил лобовое стекло машины, сбросив на него мешок со стиральным порошком.

ДТП,Toyota,
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