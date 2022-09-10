Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Пьяный мужчина устроил ДТП и угнал полицейскую машину

Майк Габриелян

В Омске пьяный мужчина устроил ДТП на «Жигулях» и угнал приехавшую на место аварии полицейскую машину. Об этом сообщает издание «Город 55» .

Пьяный мужчина устроил ДТП и угнал полицейскую машину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интернете опубликовали видео необычной погони гражданского автомобиля за патрульным автомобилем ДПС. Полицейский преследует угонщика и говорит по рации, что оформлял протокол ДТП, когда виновник аварии угнал служебную машину.

«Я на улице брал объяснение со свидетелей. Он сидел на переднем сиденье, перелез на место водителя, закрыл машину и уехал», - рассказывает сотрудник ДПС.

В УМВД по Омской области пояснили, что в пятницу, 9 сентября, в дежурную часть поступило сообщение об опрокидывании автомобиля ВАЗ-210740 в деревне Калиновка. На место происшествия поехал экипаж ГИБДД.

Эксперты сказали, кто чаще разбивает машины в ДТП

На месте выяснилось, что автомобилем управлял пьяный 34-летний житель Омска. Ранее он был лишен прав.

«Во время оформления ДТП мужчина сел за руль служебной машины и уехал. Однако после был задержан сотрудниками полиции», – сообщили в полиции.

В отношении нарушителя, который «разыграл сцену из популярной игры ГТА», составили 23 административных протокола за нарушение ПДД и возбудили уголовное дело по статье «Угон».

ДТП,ГИБДД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители