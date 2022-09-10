Пьяный мужчина устроил ДТП и угнал полицейскую машину

В Омске пьяный мужчина устроил ДТП на «Жигулях» и угнал приехавшую на место аварии полицейскую машину. Об этом сообщает издание «Город 55» .

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В интернете опубликовали видео необычной погони гражданского автомобиля за патрульным автомобилем ДПС. Полицейский преследует угонщика и говорит по рации, что оформлял протокол ДТП, когда виновник аварии угнал служебную машину.

«Я на улице брал объяснение со свидетелей. Он сидел на переднем сиденье, перелез на место водителя, закрыл машину и уехал», - рассказывает сотрудник ДПС.

В УМВД по Омской области пояснили, что в пятницу, 9 сентября, в дежурную часть поступило сообщение об опрокидывании автомобиля ВАЗ-210740 в деревне Калиновка. На место происшествия поехал экипаж ГИБДД.

На месте выяснилось, что автомобилем управлял пьяный 34-летний житель Омска. Ранее он был лишен прав.

«Во время оформления ДТП мужчина сел за руль служебной машины и уехал. Однако после был задержан сотрудниками полиции», – сообщили в полиции.