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2 часа назад

Под Псковом 14 человек пострадали в ДТП между легковушкой и автобусом, двое погибли

Газета.Ru

В Псковской области в результате ДТП между легковым автомобилем и микроавтобусом погибли два человека, 14 пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ, опубликовавший кадры с места происшествия.

Два человека погибли в ДТП под Псковом
Фото: Телеграм-канал Iz.ru/РЕН ТВТелеграм-канал Iz.ru/РЕН ТВ

На фотографиях запечатлены два остова выгоревших автомобилей. По данным телеканала, 12 человек, получивших ранения, эвакуируют в медицинские учреждения Московской области.

О состоянии пострадавших не сообщается, на месте работают специалисты.

В конце прошлой недели сообщалось, что в Иркутской области четверо пьяных пассажиров ВАЗ выжили, протаранив грузовик и перевернувшись. Также стало известно, что в Уфе нетрезвая женщина-водитель попала в ДТП с фургоном, четыре человека пострадали.

ДТП,Lada,
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