Два человека погибли в ДТП под Псковом

В Псковской области в результате ДТП между легковым автомобилем и микроавтобусом погибли два человека, 14 пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ, опубликовавший кадры с места происшествия.

Фото: Телеграм-канал Iz.ru/РЕН ТВ Телеграм-канал Iz.ru/РЕН ТВ

На фотографиях запечатлены два остова выгоревших автомобилей. По данным телеканала, 12 человек, получивших ранения, эвакуируют в медицинские учреждения Московской области.

О состоянии пострадавших не сообщается, на месте работают специалисты.