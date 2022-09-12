Два человека погибли в ДТП под Псковом

В Псковской области в результате ДТП между легковым автомобилем и микроавтобусом погибли два человека, 14 пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ, опубликовавший кадры с места происшествия.
На фотографиях запечатлены два остова выгоревших автомобилей. По данным телеканала, 12 человек, получивших ранения, эвакуируют в медицинские учреждения Московской области.
О состоянии пострадавших не сообщается, на месте работают специалисты.
В конце прошлой недели сообщалось, что в Иркутской области четверо пьяных пассажиров ВАЗ выжили, протаранив грузовик и перевернувшись. Также стало известно, что в Уфе нетрезвая женщина-водитель попала в ДТП с фургоном, четыре человека пострадали.