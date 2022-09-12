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4 часа назад

Три подростка попали в больницу после массовой драки с поножовщиной

Lenta.ruиещё 1

Три подростка попали в больницу после массовой драки с поножовщиной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Подольске три подростка попали в больницу после массовой драки с участием 12 человек. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, побоище произошло возле одно из магазинов на улице Филиппова. В конфликте принимали участие две группы по шесть подростков в каждой. В ходе драки некоторые взялись за ножи, из-за поножовщины два 16-летних и один 17-летний российский подросток получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

2 сентября сообщалось, что в Волгограде осудят 17-летнего подростка за нападение с ножом на 18-летнего друга в бане.

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