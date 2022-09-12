Три подростка попали в больницу после массовой драки с поножовщиной

В Подольске три подростка попали в больницу после массовой драки с участием 12 человек. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, побоище произошло возле одно из магазинов на улице Филиппова. В конфликте принимали участие две группы по шесть подростков в каждой. В ходе драки некоторые взялись за ножи, из-за поножовщины два 16-летних и один 17-летний российский подросток получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.