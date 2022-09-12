Скорая помощь столкнулась с бетономешалкой в Москве

В Москве произошло столкновение автомобиля скорой помощи и бетономешалки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По информации телеканала, ДТП произошло 12 сентября в районе метро «Проспект Вернадского». Предположительно, в аварии пострадали два человека. Информации о погибших не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.