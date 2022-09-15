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7 часов назад

Зеленский попал в ДТП в Киеве

Газета.Ruиещё 5

Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщил, что глава государства попал в ДТП в Киеве. "В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения", - написал Никифоров в Facebook. Медики оказали первую помощь водителю легкового автомобиля и передали его "скорой". Никифоров добавил, что президента осмотрел врач и не выявил серьезных повреждений. В начале января 2022 года несколько машин из кортежа Зеленского попали в небольшое ДТП в Карпатах, куда украинский лидер приехал покататься. Как уточнили очевидцы события, причиной "президентской" аварии стал гололед. В июле 2019 года три автомобиля из кортежа Зеленского столкнулись с автобусами, в которых перевозили детей в Запорожской области.

Зеленский попал в ДТП в Киеве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
ДТП,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,
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