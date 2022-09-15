Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Под Москвой в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

Lenta.ru

В Подмосковье на Московском малом кольце произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Под Москвой в ДТП на «Малой бетонке» погибли четыре человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В аварии, которая произошла на 71-м километре «Малой бетонки» в Щелковском городском округе, погибли четыре человека. Еще двое пострадали, сообщил собеседник федерального информагентства.

По данным РЕН ТВ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее на юго-востоке Москвы на улице Братиславской в аварии погибли три человека. Chevrolet, за рулем которого находился 19-летний водитель, выехал на встречную полосу, а затем наехал на мачту городского освещения.

ДТП,Chevrolet,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители