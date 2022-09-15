Под Москвой в ДТП на «Малой бетонке» погибли четыре человека

В Подмосковье на Московском малом кольце произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

В аварии, которая произошла на 71-м километре «Малой бетонки» в Щелковском городском округе, погибли четыре человека. Еще двое пострадали, сообщил собеседник федерального информагентства.

По данным РЕН ТВ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.