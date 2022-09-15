ГИБДД показала погоню по "встречке" со стрельбой

На Камчатке пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, которые открыли стрельбу по колесам его автомобиля, сообщает «МВД Медиа».
Информация о водителе с признаками опьянения, который агрессивно управляет машиной на улицах Петропавловска-Камчатского, поступило в полицию от очевидцев. Экипаж ДПС обнаружил иномарку и пустился в погоню. На записи с машины ДПС видно, как водитель черного внедорожника пытается скрыться от автоинспекторов, выезжая на большой скорости на встречную полосу и виляя по дороге.
«Когда преследуемая иномарка выехала за пределы города, автоинспекторы применили табельное оружие: сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем семь прицельных выстрелов по колесам. Через несколько минут автомобиль был остановлен сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.
За рулем внедорожника находился 38-летний безработный и неоднократно судимый житель Петропавловска-Камчатского. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении лихача составили 24 административных материала. Нарушитель задержан, автомобиль отправлен на штрафстоянку.