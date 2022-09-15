ГИБДД показала погоню по "встречке" со стрельбой

На Камчатке пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГИБДД , которые открыли стрельбу по колесам его автомобиля, сообщает «МВД Медиа».

Информация о водителе с признаками опьянения, который агрессивно управляет машиной на улицах Петропавловска-Камчатского, поступило в полицию от очевидцев. Экипаж ДПС обнаружил иномарку и пустился в погоню. На записи с машины ДПС видно, как водитель черного внедорожника пытается скрыться от автоинспекторов, выезжая на большой скорости на встречную полосу и виляя по дороге.