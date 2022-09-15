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2 часа назад

ГИБДД показала погоню по "встречке" со стрельбой на Камчатке

Газета.Ru

На Камчатке пьяный лихач пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, которые открыли стрельбу по колесам его автомобиля, сообщает «МВД Медиа».

ГИБДД показала погоню по "встречке" со стрельбой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Информация о водителе с признаками опьянения, который агрессивно управляет машиной на улицах Петропавловска-Камчатского, поступило в полицию от очевидцев. Экипаж ДПС обнаружил иномарку и пустился в погоню. На записи с машины ДПС видно, как водитель черного внедорожника пытается скрыться от автоинспекторов, выезжая на большой скорости на встречную полосу и виляя по дороге.

«Когда преследуемая иномарка выехала за пределы города, автоинспекторы применили табельное оружие: сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем семь прицельных выстрелов по колесам. Через несколько минут автомобиль был остановлен сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

За рулем внедорожника находился 38-летний безработный и неоднократно судимый житель Петропавловска-Камчатского. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении лихача составили 24 административных материала. Нарушитель задержан, автомобиль отправлен на штрафстоянку.

ДТП,ГИБДД,
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