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1 час назад

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 105 километре МКАД

Вечерняя Москва

Три автомобиля столкнулись на 105 километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 15 сентября, сообщил источник в экстренных службах города.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам собеседника «ВМ», из-за аварии были перекрыты две полосы движения, в результате образовался большой затор. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Также в этот день ДТП произошло в Гагаринском тоннеле, на внешней стороне ТТК. Столкнулись два автомобиля. Из-за этого было затруднено движение в сторону Чурской эстакады.

Позднее сообщалось, что движение было восстановлено.

Другое ДТП произошло в Подмосковье. В результате аварии погибли четыре человека.

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