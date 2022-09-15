ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД

Три автомобиля столкнулись на 105 километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 15 сентября, сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника «ВМ», из-за аварии были перекрыты две полосы движения, в результате образовался большой затор. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Также в этот день ДТП произошло в Гагаринском тоннеле, на внешней стороне ТТК. Столкнулись два автомобиля. Из-за этого было затруднено движение в сторону Чурской эстакады.
Позднее сообщалось, что движение было восстановлено.
Другое ДТП произошло в Подмосковье. В результате аварии погибли четыре человека.