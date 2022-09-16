Автомобиль влетел в отбойник на 65-м километре МКАД

Автомобиль врезался в отбойник и опрокинулся на внешней стороне 65-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 16 сентября.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

Инцидент произошел в районе станции метро «Строгино». В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Занята одна полоса из шести. Дорожная ситуация в районе аварии осложнена, рекомендуем объезжать этот участок, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».