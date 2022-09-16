Автомобиль влетел в отбойник на 65-м километре МКАД

Легковой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне 65-го километра МКАД. Как сообщает «Газета.ru», аварию спровоцировал водитель такси, который решил перестроиться и «подрезал» иномарку.

Фото: Рамблер Рамблер

Авария попала на запись видеокамеры — на ней видно, как автомобиль после столкновения врезается в ограждение и переворачивается. Машина виновника аварии тоже получила повреждения — ее развернуло и вынесло с дороги.

Часть дороги в районе ДТП была некоторое время перекрыта. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, что 15 сентября в Санкт-Петербурге водитель за рулем кроссовера Hyundai Tucson врезался в ТРК «Заневский каскад», когда сдавал задним ходом. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль резко ускорился и столкнулся со входом здания, сбив двух женщин.