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1 час назад

Легковушка столкнулась с отбойником и перевернулась на МКАД

Никита Бородкин

Легковой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне 65-го километра МКАД. Как сообщает «Газета.ru», аварию спровоцировал водитель такси, который решил перестроиться и «подрезал» иномарку.

Автомобиль влетел в отбойник на 65-м километре МКАД
Фото: РамблерРамблер

Авария попала на запись видеокамеры — на ней видно, как автомобиль после столкновения врезается в ограждение и переворачивается. Машина виновника аварии тоже получила повреждения — ее развернуло и вынесло с дороги.

Часть дороги в районе ДТП была некоторое время перекрыта. О пострадавших в аварии не сообщается.

Напомним, что 15 сентября в Санкт-Петербурге водитель за рулем кроссовера Hyundai Tucson врезался в ТРК «Заневский каскад», когда сдавал задним ходом. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль резко ускорился и столкнулся со входом здания, сбив двух женщин.

Пострадавших отправили в ближайшую больницу. Предположительно, у автолюбителя случилась судорога ноги, которая привела к резкому нажатию на педаль газа.

ДТП,Hyundai Tucson,Hyundai,
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