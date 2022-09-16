Пластический хирург на Maserati попал в ДТП в Москве

Известный пластический хирург Вячеслав Балкизов попал в автомобильную аварию на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: Телеграм-канал «112» Телеграм-канал «112»

По данным канала, Балкизов ехал за рулем спорткара Maserati, когда на перекрестке в него въехал автомобиль Ford Focus. Судя по фото, после столкновения спорткар вылетел на островок безопасности. У машины повреждено правое крыло, капот, а также подвеска.

Сообщается, что врач не пострадал. О состоянии второго участника ДТП ничего не известно. На месте работают оперативные службы.