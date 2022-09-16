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1 час назад

В Москве пластический хирург на Maserati попал в ДТП

Газета.Ruиещё 3

Известный пластический хирург Вячеслав Балкизов попал в автомобильную аварию на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пластический хирург на Maserati попал в ДТП в Москве
Фото: Телеграм-канал «112»Телеграм-канал «112»

По данным канала, Балкизов ехал за рулем спорткара Maserati, когда на перекрестке в него въехал автомобиль Ford Focus. Судя по фото, после столкновения спорткар вылетел на островок безопасности. У машины повреждено правое крыло, капот, а также подвеска.

Сообщается, что врач не пострадал. О состоянии второго участника ДТП ничего не известно. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль въехал в отбойник и перевернулся на внешней стороне 65-го км МКАД. Аварию спровоцировала машина такси, которая перестроилась из соседнего ряда направо и «подрезала» легковушку.

ДТП,Ford Focus,Maserati,
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