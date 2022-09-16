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41 минуту назад

Известный пластический хирург попал в ДТП на Maserati в Москве

Елена Прошина

Известный пластический хирург Вячеслав Балкизов попал в ДТП на севере Москвы. Как сообщает Telegram-канал «112», на перекрестке в его Maserati въехал другой автомобиль.

Пластический хирург на Maserati попал в ДТП в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врач в аварии не пострадал. На кадрах с места происшествия видно, что люксовая машина после столкновения съехала с дороги. На месте работают сотрудники МЧС и «скорой», подробности происшествия выясняются правоохранителями.

Напомним, что 16 сентября легковой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне 65-го километра МКАД. Аварию спровоцировал водитель такси, который решил перестроиться и «подрезал» иномарку.

Часть дороги в районе ДТП была временно перекрыта. О пострадавших в инциденте не сообщалось.

ДТП,Maserati,
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