Пластический хирург на Maserati попал в ДТП в Москве

Известный пластический хирург Вячеслав Балкизов попал в ДТП на севере Москвы. Как сообщает Telegram-канал «112», на перекрестке в его Maserati въехал другой автомобиль.

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Врач в аварии не пострадал. На кадрах с места происшествия видно, что люксовая машина после столкновения съехала с дороги. На месте работают сотрудники МЧС и «скорой», подробности происшествия выясняются правоохранителями.

Напомним, что 16 сентября легковой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне 65-го километра МКАД. Аварию спровоцировал водитель такси, который решил перестроиться и «подрезал» иномарку.