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2 часа назад

Шестеро детей попали в больницу после ДТП в Москве

Майк Габриелян

Шестеро детей попали в больницу после столкновения БМВ и «Форда» в Москве.

Шестеро детей попали в больницу после ДТП в Москве
Фото: 

Об инциденте сообщает столичная прокуратура.

«На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля БМВ из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Форд, остановившемся на проезжей части из-за поломки», - сказано в сообщении.

Водитель «Форда» перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет. Они госпитализированы, об их состоянии пока не сообщается.

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Водитель БМВ признался, что «не увидел стоящий автомобиль».

По факту ДТП началось административное расследование, устанавливаются все обстоятельства.

ДТП,Maserati,BMW,Ford,
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