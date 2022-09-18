Шестеро детей попали в больницу после ДТП в Москве

Об инциденте сообщает столичная прокуратура.
«На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля БМВ из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Форд, остановившемся на проезжей части из-за поломки», - сказано в сообщении.
Водитель «Форда» перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет. Они госпитализированы, об их состоянии пока не сообщается.
Водитель БМВ признался, что «не увидел стоящий автомобиль».
По факту ДТП началось административное расследование, устанавливаются все обстоятельства.