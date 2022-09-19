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2 часа назад

Под Москвой водитель Gelaendewagen устроил массовую смертельную аварию

Lenta.ruиещё 3

В Подмосковье на 46-ом километре трассы М-5 «Урал» россиянин на Gelandewagen устроил смертельную массовую аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло, так как водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В результате погиб водитель такси, еще два человека доставили в больницу.

По предварительным данным, мужчина на Gelandewagen был пьяным. Это подтверждают слова очевидцев аварии. После аварии россиянин решил скрыться с места происшествия и поехал в обратном направлении по встречной полосе, где задел еще несколько машин.

Ранее на юге Москвы в аварии с участием Porsche Cayenne погиб человек. ДТП произошло на 1-м Кожуховском проезде — водитель Porsche Cayenne не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. В результате автомобиль перевернулся.

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