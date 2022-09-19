Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+19° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
33 минуты назад

Лихач прокатился в перевернутом автомобиле мимо поста ДПС в Бурятии

Никита Бородкин

В Бурятии нетрезвый водитель за рулем автомобиля перевернулся, проскользил на крыше мимо поста ДПС и чуть не сгорел. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, 41-летний водитель за рулем Toyota решил погонять по ночным дорогам.

Во время движения по селу Сотниково мужчина врезался в препятствие, после чего машина перевернулась на крышу, по инерции продолжила катиться по асфальту, а потом загорелась. Находившиеся рядом сотрудники ГИБДД поспешили помочь водителю — правоохранители вытащили его из загоревшегося автомобиля.

Отмечается, что мужчина отделался царапинами и ссадинами, а вот автомобиль оказался сильно поврежден.

Напомним, что 16 сентября легковой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне 65-го километра МКАД. Аварию спровоцировал водитель такси, который решил перестроиться и «подрезал» иномарку.

Часть дороги в районе ДТП была временно перекрыта. О пострадавших в инциденте не сообщалось.

ДТП,Видео,Toyota,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители