Лихач прокатился в перевернутом автомобиле мимо поста ДПС в Бурятии

В Бурятии нетрезвый водитель за рулем автомобиля перевернулся, проскользил на крыше мимо поста ДПС и чуть не сгорел. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, 41-летний водитель за рулем Toyota решил погонять по ночным дорогам.

Во время движения по селу Сотниково мужчина врезался в препятствие, после чего машина перевернулась на крышу, по инерции продолжила катиться по асфальту, а потом загорелась. Находившиеся рядом сотрудники ГИБДД поспешили помочь водителю — правоохранители вытащили его из загоревшегося автомобиля.

Отмечается, что мужчина отделался царапинами и ссадинами, а вот автомобиль оказался сильно поврежден.

Напомним, что 16 сентября легковой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся на внешней стороне 65-го километра МКАД. Аварию спровоцировал водитель такси, который решил перестроиться и «подрезал» иномарку.