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1 час назад

Россиянин проехал на крыше Toyota мимо поста ГИБДД и попал на видео

Lenta.ru

Пьяный житель Бурятии за рулем Toyota перевернулся и проехал на крыше автомобиля мимо поста ГИБДД. Происшествие попало на видео, которое опубликовал портал «Байкал Daily».

На появившихся кадрах видно, как россиянин не справляется с управлением и врезается в препятствие. Загоревшаяся Toyota опрокидывается и несколько метров несется по автодороге на крыше.

Находившиеся рядом сотрудники ГИБДД помогли мужчине выбраться из горящего авто и приняли меры к тушению транспортного средства.

Житель Бурятии не пострадал. За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении нарушителя составили административные материалы.

Ранее в Подмосковье водитель Gelandewagen устроил массовую смертельную аварию. После россиянин решил скрыться с места происшествия и поехал в обратном направлении по встречной полосе, где задел еще несколько машин.

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