Инспектор ГИБДД погиб после столкновения патруля с фурой

Сотрудник ГИБДД скончался в результате ДТП в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

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Авария произошла 19 сентября на 63 км автодороги "Санкт-Петербург – Псков". Грузовой автомобиль Scania под управлением водителя 1966 года рождения выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с служебным автомобилем ГИБДД Гатчинского района, рассказали в ведомстве.

"В результате ДТП двое сотрудников в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение, где впоследствии один из них, 1997 года рождения, от полученных травм скончался. Второй сотрудник находится в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля "Скания" не пострадал", - сообщили в ГУ МВД.

Снимки с места ДТП появились в сообществе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте". Утверждается, что грузовик Scania "сложило" при резком торможении, после чего фура оказалась на пути машины с полицейскими.