В ДТП с рейсовым автобусом на Среднем Урале пострадали пять человек

"В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса ПАЗ. <…> Cтепень полученных ими травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия. Известно, что автобус двигался по маршруту №120 "пос. Октябрьский - Екатеринбург", в момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. Грузовой автомобиль, груженный щебнем (8 тонн), ехал на строительную площадку", - говорится в сообщении.