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3 часа назад

В ДТП с рейсовым автобусом в Свердловской области пострадали пять человек

ТАССиещё 4

Рейсовый автобус, перевозивший около 22 пассажиров, столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз" в Свердловской области. Пять человек пострадали, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ДТП с рейсовым автобусом на Среднем Урале пострадали пять человек
Фото: тасстасс

"В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса ПАЗ. <…> Cтепень полученных ими травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия. Известно, что автобус двигался по маршруту №120 "пос. Октябрьский - Екатеринбург", в момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. Грузовой автомобиль, груженный щебнем (8 тонн), ехал на строительную площадку", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса двигался со стороны города Березовский и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз", который двигался впереди в попутном направлении. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

ДТП,ГИБДД,
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