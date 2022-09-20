В ДТП с рейсовым автобусом на Среднем Урале пострадали пять человек

Рейсовый автобус, перевозивший около 22 пассажиров, столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз" в Свердловской области. Пять человек пострадали, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
"В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса ПАЗ. <…> Cтепень полученных ими травм в настоящий момент выясняют медики на месте происшествия. Известно, что автобус двигался по маршруту №120 "пос. Октябрьский - Екатеринбург", в момент аварии в салоне находилось около 22 пассажиров. Грузовой автомобиль, груженный щебнем (8 тонн), ехал на строительную площадку", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель автобуса двигался со стороны города Березовский и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Камаз", который двигался впереди в попутном направлении. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.