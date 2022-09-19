В Киеве в результате столкновения Mercedes с автобусом пострадали 23 человека

23 человека, в том числе трое детей, пострадали в понедельник в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Mercedes-Benz в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: тасс тасс

"В результате происшествия пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое несовершеннолетних, которых с разными травмами доставили в больницы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Уточняется, что ДТП произошло около 9 утра (совпадает с мск). Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz "не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди автобус".

"В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением и наехал на электроопору наружного освещения", - сообщают в пресс-службе.