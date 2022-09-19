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2 часа назад

В Киеве в результате столкновения Mercedes с автобусом пострадали 23 человека

ТАССиещё 1

23 человека, в том числе трое детей, пострадали в понедельник в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Mercedes-Benz в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В Киеве в результате столкновения Mercedes с автобусом пострадали 23 человека
Фото: тасстасс

"В результате происшествия пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое несовершеннолетних, которых с разными травмами доставили в больницы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Уточняется, что ДТП произошло около 9 утра (совпадает с мск). Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz "не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди автобус".

"В результате столкновения водитель автобуса не справился с управлением и наехал на электроопору наружного освещения", - сообщают в пресс-службе.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Уточняется, что 28-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz задержан и помещен в следственный изолятор, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

ДТП,Mercedes-Benz,
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