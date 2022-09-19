В Саратове 15 человек пострадали в ДТП с маршрутным такси

По информации ГУ МВД по Саратовской области, в Саратове маршрутное такси врезалось в фонарный столб. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».

В результате столкновения пострадали 15 человек – все пассажиры маршрутки. В данный момент пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.