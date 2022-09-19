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52 минуты назад

В Саратове 15 человек пострадали в ДТП с маршрутным такси

Елена Прошина

По информации ГУ МВД по Саратовской области, в Саратове маршрутное такси врезалось в фонарный столб. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».

В результате столкновения пострадали 15 человек – все пассажиры маршрутки. В данный момент пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Причины аварии пока неизвестны, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Ранее в Подмосковье произошла массовая авария, в которой погиб один человек и ещё несколько пострадали. По предварительным данным, пьяный водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу на 46-ом километре трассы М-5 «Урал», после чего иномарка протаранила несколько автомобилей.

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