Один человек после падения автомобиля с обрыва в Дагестане

"В селе Ратлуб Шамильского района 41-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 м. В результате ДТП водитель автомобиля Lada и его 48-летний пассажир были доставлены в больницу, где в последующем водитель скончался от полученных тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.