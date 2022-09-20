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7 минут назад

В горах Дагестана погиб один человек после падения автомобиля в обрыв

ТАССиещё 2

В результате падения автомобиля с обрыва высотой 100 м в Шамильском районе Дагестана один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального МВД.

Один человек после падения автомобиля с обрыва в Дагестане
Фото: тасстасс

"В селе Ратлуб Шамильского района 41-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Granta, не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 м. В результате ДТП водитель автомобиля Lada и его 48-летний пассажир были доставлены в больницу, где в последующем водитель скончался от полученных тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после приземления транспортное средство опрокинулось.

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