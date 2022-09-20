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3 часа назад

В российском городе автобус с пассажирами врезался в самосвал

Lenta.ruиещё 1

В Березовском Свердловской области автобус с пассажирами врезался в самосвал, в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает портал Е1.

Автобус с пассажирами врезался в самосвал на Урале
Фото: ГИБДД по Свердловской областиГИБДД по Свердловской области

По предварительным данным, все произошло на трассе в районе поселка Ленинский. В ГИБДД уточнили, что помощь медиков понадобилась двум женщинам, мужчине и двум девушкам.

«Тяжесть их травм в настоящий момент выясняют медики. Известно, что автобус двигался по маршруту №120 (поселок ОктябрьскийЕкатеринбург). В момент аварии в салоне находилось больше двух десятков пассажиров. КАМАЗ, груженный 8 тоннами щебня, ехал на строительную площадку», — добавили в региональной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на Московском малом кольце произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

Сотрудники полиции организовали проверку.

ДТП,ГИБДД,
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