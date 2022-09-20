Момент гибели режиссера Пускепалиса попал на видео

В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб известный режиссер Сергей Пускепалис. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб сегодня в ДТП на Ярославском шоссе. Он перегонял на Донбасс бронированный микроавтобус Ford Transit, предназначенный для одного из командиров союзных сил.

Автомобиль актера случайно зацепил большегруз, который двигался по встречной полосе, после чего перевернулся и врезался в фуру.

В результате ДТП режиссер и его водитель Александр Синицын погибли на месте. Водитель фуры был экстренно госпитализирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает «Газета.Ru».