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1 час назад

Момент гибели режиссера Пускепалиса попал на видео

Елена Прошина

В интернете появилось видео с места ДТП, в котором погиб известный режиссер Сергей Пускепалис. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что заслуженный артист России Сергей Пускепалис погиб сегодня в ДТП на Ярославском шоссе. Он перегонял на Донбасс бронированный микроавтобус Ford Transit, предназначенный для одного из командиров союзных сил.

Автомобиль актера случайно зацепил большегруз, который двигался по встречной полосе, после чего перевернулся и врезался в фуру.

Погибший в ДТП актер Пускепалис вез гуманитарный груз для Донбасса

В результате ДТП режиссер и его водитель Александр Синицын погибли на месте. Водитель фуры был экстренно госпитализирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает «Газета.Ru».

Участок трассы М-8, на котором произошло ДТП, является проблемным, на нем плохо организовано дорожное движение, пояснил координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. Сегодня на нем произошло несколько ДТП с участием фур, дополняет портал Msk1.ru.

ДТП,Видео,Ford Transit,Сергей Пускепалис,Александр Синицын,
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