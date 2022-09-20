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1 час назад

Уходившим от погони ГИБДД россиянам оторвало головы

Lenta.ru

В Перми легковой автомобиль на большой скорости врезался в дерево, пассажир и водитель погибли на месте. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на источники в городских экстренных службах.

Уходившим от погони ГИБДД россиянам оторвало головы
Фото: телеграм-канал "59.RU | Новости Перми"телеграм-канал "59.RU | Новости Перми"

Инцидент произошел на Гайвинской улице у дома номер 58. По данным издания, находившиеся в автомобиле мужчины пытались уйти от погони инспекторов ГИБДД. На одном из крутых поворотов водитель не справился с управлением и врезался в дерево, ветка которого сорвала с машины крышу и оторвала головы россиянам.

59.ru отмечает, что перед тем как сесть за руль, мужчины употребляли алкоголь, а при себе у одного из погибших был пистолет Макарова с кобурой и ключи от наручников.

Чтобы извлечь тела погибших из искореженного автомобиля, спасателям пришлось применять специальное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Березовском Свердловской области автобус с пассажирами врезался в самосвал, в результате ДТП пострадали пять человек.

ДТП,ГИБДД,
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