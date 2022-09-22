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44 минуты назад

Новости автомира: Раскрыты главные причины ДТП у начинающих водителей

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Главные причины ДТП у начинающих водителей раскрыты в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Раскрыты главные причины ДТП у начинающих водителей
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Среди основных причин аварий с участием водителей со стажем до двух лет стали неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

За восемь месяцев 2022 года на территории столицы зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до двух лет. В данных ДТП семь человек погибли и 355 получили ранения различной степени тяжести, отметили в ведомстве.

В ГИБДД Москвы напомнили выпускникам автошкол, что простых навыков управления автомобилем недостаточно, необходимо внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения. Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции.

Ранее было опубликовано видео с места массовой смертельной аварии в Подмосковье. По данным источника, виновником инцидента стал 41-летний пьяный мужчина.

ДТП,ГИБДД,
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