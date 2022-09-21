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2 часа назад

СК раскрыл обстоятельства гибели актера Пускепалиса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Автомобиль режиссера и актера Сергея Пускепалиса выехал на встречную полосу, он столкнулся с одной фурой, а затем с другой, сообщили в следственном управлении СК по Ярославской области.

СК раскрыл обстоятельства гибели актера Пускепалиса
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«При движении в сторону города Москвы, 56-летний водитель (машины Пускепалиса – прим. ВЗГЛЯД) выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania R400, с полуприцепом, под управлением 36-летнего водителя», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

От удара машину артиста отбросило в двигавшийся во встречном направлении грузовик DAF XF с полуприцепом под управлением 56-летнего водителя.

Пускепалис и пассажир его авто скончались на месте, водитель DAF получил травмы и был госпитализирован.

Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил.

ДТП,Сергей Пускепалис,Владимир Путин,Следственный комитет,
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