СК раскрыл обстоятельства гибели актера Пускепалиса

Автомобиль режиссера и актера Сергея Пускепалиса выехал на встречную полосу, он столкнулся с одной фурой, а затем с другой, сообщили в следственном управлении СК по Ярославской области.

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«При движении в сторону города Москвы, 56-летний водитель (машины Пускепалиса – прим. ВЗГЛЯД) выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania R400, с полуприцепом, под управлением 36-летнего водителя», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

От удара машину артиста отбросило в двигавшийся во встречном направлении грузовик DAF XF с полуприцепом под управлением 56-летнего водителя.

Пускепалис и пассажир его авто скончались на месте, водитель DAF получил травмы и был госпитализирован.