Блогер разбил автомобиль, чтобы проверить детектор ДТП в iPhone 14

Блогер TechRax, который проводит краш-тесты мобильных устройств, решил проверить работу датчика ДТП в IPhone 14 и устроил автомобильную аварию.

Фото: TechRax/YouTube TechRax/YouTube

Эксперимент он снял на видео и опубликовал на YouTube. Для проверки работы датчика блогер использовал седан Mercury, который оборудовали системой дистанционного управления акселератором, а смартфон привязали скотчем к подголовнику сиденья водителя.

Автомобиль дважды столкнули с остовами других машин в поле. Детектор ДТП в IPhone 14 сработал - после аварии смартфон начинает воспроизводить громкие звуки и автоматически звонить в 911. Впрочем, пользователю новинки от Apple дается 10 секунд, чтобы отменить вызов.