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1 час назад

Блогер разбил автомобиль, чтобы проверить детектор ДТП в iPhone 14

Газета.Ru

Блогер TechRax, который проводит краш-тесты мобильных устройств, решил проверить работу датчика ДТП в IPhone 14 и устроил автомобильную аварию.

Блогер разбил автомобиль, чтобы проверить детектор ДТП в iPhone 14
Фото: TechRax/YouTubeTechRax/YouTube

Эксперимент он снял на видео и опубликовал на YouTube. Для проверки работы датчика блогер использовал седан Mercury, который оборудовали системой дистанционного управления акселератором, а смартфон привязали скотчем к подголовнику сиденья водителя.

Автомобиль дважды столкнули с остовами других машин в поле. Детектор ДТП в IPhone 14 сработал - после аварии смартфон начинает воспроизводить громкие звуки и автоматически звонить в 911. Впрочем, пользователю новинки от Apple дается 10 секунд, чтобы отменить вызов.

Ранее в Купертино прошла осенняя презентация новой продукции Apple Корпорация показала линейку смартфонов iPhone 14, три модели смарт-часов и AirPods Pro второго поколения. Подробнее о новинках — в материале "Газеты.Ru".

ДТП,Apple,
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