В ДТП в Ростовской области пострадали шесть человек

"На 34-м км 950 м автодороги "г. Волгодонск - с. Дубовское" водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Ford Mondeo, по предварительным данным, совершая маневр обгона, не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пострадали водитель, пассажир 1987 года рождения и четверо несовершеннолетних пассажиров 17, 14, 7 и трех лет", - говорится в сообщении.