Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

В ДТП в Ростовской области пострадали шесть человек

ТАССиещё 1

Шесть человек, из них четверо детей, пострадали в ДТП с опрокидыванием иномарки на автодороге "Волгодонск - Дубовское" в Ростовской области, сообщили ТАСС в отделе пропаганды БДД управления ГИБДД по региону.

В ДТП в Ростовской области пострадали шесть человек
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"На 34-м км 950 м автодороги "г. Волгодонск - с. Дубовское" водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Ford Mondeo, по предварительным данным, совершая маневр обгона, не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пострадали водитель, пассажир 1987 года рождения и четверо несовершеннолетних пассажиров 17, 14, 7 и трех лет", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, добавили в отделе пропаганды.

ДТП,Ford Mondeo,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители