Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
44 минуты назад

Выживший в ДТП с Пускепалисом водитель дал первый комментарий после аварии

Газета.Ru

Выживший после ДТП с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом водитель большегруза DAF 56-летний Георгий Августовский дал первый комментарий после смертельной аварии. Об этом пишет «СтарХит».

Выживший в ДТП с Пускепалисом водитель: все произошло за две секунды
Фото: Прокуратура Ярославской областиПрокуратура Ярославской области

Сейчас мужчина госпитализирован с переломом руки и подозрением на перелом ребер, его жизни ничто не угрожает.

«Я стоял на своей полосе, все произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало», — поделился воспоминаниями он.

Следователи сразу пришли к выводу, что вины Августовского в случившемся нет, поскольку он ехал по своей полосе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Авария произошла 20 сентября. С Пускепалисом погиб водитель автомобиля Александр Синицын. 22 сентября с погибшими прощаются в ярославском театре драмы имени Ф. Волкова.

ДТП,Сергей Пускепалис,Александр Синицын,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители