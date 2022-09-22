Выживший в ДТП с Пускепалисом водитель: все произошло за две секунды

«Я стоял на своей полосе, все произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало», — поделился воспоминаниями он.