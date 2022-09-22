Выживший в ДТП с Пускепалисом водитель: все произошло за две секунды

Выживший после ДТП с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом водитель большегруза DAF 56-летний Георгий Августовский дал первый комментарий после смертельной аварии. Об этом пишет «СтарХит».
Сейчас мужчина госпитализирован с переломом руки и подозрением на перелом ребер, его жизни ничто не угрожает.
«Я стоял на своей полосе, все произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало», — поделился воспоминаниями он.
Следователи сразу пришли к выводу, что вины Августовского в случившемся нет, поскольку он ехал по своей полосе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Авария произошла 20 сентября. С Пускепалисом погиб водитель автомобиля Александр Синицын. 22 сентября с погибшими прощаются в ярославском театре драмы имени Ф. Волкова.