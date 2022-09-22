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47 минут назад

В Китае в результате ДТП вспыхнул мост

Рамблер

Грузовик с силиконовым маслом врезался в другую машину на мосту в китайском Аньхое. Как сообщает Telegram-канал Mash, смазочный материал разлился по трассе, которая проходит над жилыми домами, и загорелся.

На кадрах с места происшествия видно, что огонь распространился по всему мосту, а горящее масло льется на здания. Сама конструкция полностью объята черным дымом. О пострадавших в инциденте пока не сообщается.

Напомним, что 16 сентября в китайском городе Чанша загорелся 42-этажный небоскреб, который служил офисом компании China Telecom. Огонь стремительно распространился по зданию высотой более 200 метров — всего в тушении пожара участвовали 280 сотрудников экстренных служб.

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