Грузовик и легковушка столкнулись на Симферопольском шоссе

На Симферопольском шоссе произошла авария с участием грузового и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 25 сентября.

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Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 3ф по Симферопольскому шоссе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта в сторону центра осуществлялось по двум полосам из трех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение транспорта на участке было восстановлено.