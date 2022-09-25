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1 час назад

Грузовик и легковушка столкнулись на Симферопольском шоссе

Вечерняя Москваиещё 6

На Симферопольском шоссе произошла авария с участием грузового и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 25 сентября.

Грузовик и легковушка столкнулись на Симферопольском шоссе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 3ф по Симферопольскому шоссе. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняется. Движение транспорта в сторону центра осуществлялось по двум полосам из трех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже стало известно, что движение транспорта на участке было восстановлено.

До этого сообщалось, что автомобиль налетел на технику дорожных служб на Можайском шоссе, на месте работали оперативные службы. Отмечается, что движение на участке осуществлялось по двум полосам из трех.

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