В Саратове столкнулись автобус с «КАМАЗом» и легковым автомобилем

В Саратове произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем «КАМАЗ» и легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года на трассе Р-158. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Других подробностей случившегося не сообщается.

Ранее стало известно, что погибшая в ДТП на остановке в Перми пенсионерка спасла молодого человека, сделав ему замечание. Незадолго до аварии он подошел к остановке и закурил сигарету, ожидая свой автобус. Тогда пенсионерка сделала ему замечание и попросила отойти на 15 метров. После этого в остановку врезался автомобиль.