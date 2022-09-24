Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Пять человек пострадали из-за столкновения автобуса, КАМАЗа и легковушки в Саратове

Газета.Ru

В Саратове произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем «КАМАЗ» и легковым автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

В Саратове столкнулись автобус с «КАМАЗом» и легковым автомобилем
Фото: мчс Россиимчс России

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года на трассе Р-158. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Других подробностей случившегося не сообщается.

Ранее стало известно, что погибшая в ДТП на остановке в Перми пенсионерка спасла молодого человека, сделав ему замечание. Незадолго до аварии он подошел к остановке и закурил сигарету, ожидая свой автобус. Тогда пенсионерка сделала ему замечание и попросила отойти на 15 метров. После этого в остановку врезался автомобиль.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители