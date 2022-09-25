Toyota Prius въехал в дорожный каток в Амурской области

«По предварительной информации в 07.50 на автодороге в Благовещенском районе произошло столкновение автомобиля Toyota Prius и дорожного катка. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля 1993 г.р. и его пассажир 1987 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.