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1 час назад

В Амурской области Toyota Prius въехал в припаркованный дорожный каток

Газета.Ruиещё 1

Гибридный автомобиль Toyota Prius влетел в припаркованный дорожный каток в в Благовещенском районе Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Toyota Prius въехал в дорожный каток в Амурской области
Фото: Госавтоинспекция Амурской областиГосавтоинспекция Амурской области

«По предварительной информации в 07.50 на автодороге в Благовещенском районе произошло столкновение автомобиля Toyota Prius и дорожного катка. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля 1993 г.р. и его пассажир 1987 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по фото, автомобиль въехал в дорожный каток правой частью кузова. Машина после ДТП полностью разбита. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что в селе Михайловка Михайловского района дорожники нанесли разметку поверх мертвого кота.

ДТП,Toyota Prius,Toyota,ГИБДД,
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