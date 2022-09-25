Toyota Prius въехал в дорожный каток в Амурской области

Гибридный автомобиль Toyota Prius влетел в припаркованный дорожный каток в в Благовещенском районе Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
«По предварительной информации в 07.50 на автодороге в Благовещенском районе произошло столкновение автомобиля Toyota Prius и дорожного катка. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля 1993 г.р. и его пассажир 1987 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.
Судя по фото, автомобиль въехал в дорожный каток правой частью кузова. Машина после ДТП полностью разбита. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее сообщалось, что в селе Михайловка Михайловского района дорожники нанесли разметку поверх мертвого кота.