В Оренбургской области автомобиль упал в котлован

Легковой автомобиль упал в котлован в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

«На автодороге Бугульма - Уральск, 268 км, вблизи с. Кандауровка, произошло ДТП с участием автомобиля марки Renault, водитель которого, проигнорировав запрещающие знаки проезда участка дороги, на котором ведутся ремонтные работы, допустил съезд в котлован для прокладки водосточных труб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля находились пять человек, включая водителя. Все они получили травмы различной степени тяжести и доставлены в ближайшую больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.