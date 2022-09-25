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1 час назад

В Оренбургской области автомобиль упал в котлован, пострадали пять человек

Газета.Ruиещё 1

Легковой автомобиль упал в котлован в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

В Оренбургской области автомобиль упал в котлован
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«На автодороге Бугульма - Уральск, 268 км, вблизи с. Кандауровка, произошло ДТП с участием автомобиля марки Renault, водитель которого, проигнорировав запрещающие знаки проезда участка дороги, на котором ведутся ремонтные работы, допустил съезд в котлован для прокладки водосточных труб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля находились пять человек, включая водителя. Все они получили травмы различной степени тяжести и доставлены в ближайшую больницу. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что школьник выпил пива с водкой и втайне от родителей поехал кататься по городу Ялуторовску.

ДТП,Renault,
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