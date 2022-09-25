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1 час назад

В Красноярском крае автомобильный мост провалился под грузовиком

Газета.Ruиещё 1

Автомобильный мост провалился после того, как на него заехала грузовая машина. Об инциденте, который произошел у поселка Мотыгино Красноярского края, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Мост провалился под грузовиком в Красноярском крае
Фото: ГИБДДГИБДД

По данным паблика, это был единственный мост связывающий поселок с внешним миром. Судя по фото, грузовик Mercedes-Benz Actros выехал на мост, который может выдержать вес не более 20 тонн. О том, был ли в кузове груз не сообщается. Состояние сидевшего за рулем грузовика мужчины неизвестно.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что гибридный автомобиль Toyota Prius влетел в припаркованный дорожный каток в Благовещенском районе Амурской области.

ДТП,Toyota Prius,Toyota,Mercedes-Benz,
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