Мост провалился под грузовиком в Красноярском крае

Автомобильный мост провалился после того, как на него заехала грузовая машина. Об инциденте, который произошел у поселка Мотыгино Красноярского края, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

По данным паблика, это был единственный мост связывающий поселок с внешним миром. Судя по фото, грузовик Mercedes-Benz Actros выехал на мост, который может выдержать вес не более 20 тонн. О том, был ли в кузове груз не сообщается. Состояние сидевшего за рулем грузовика мужчины неизвестно.