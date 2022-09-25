Подростки перевернулись на угнанном фургоне «Почты России» под Тюменью

Трое подростков в Бердюжском районе Тюменской области угнали фургон «Почты России» и попали на нем в ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
При задержании выяснилось, что сидевший за рулем семнадцатилетний подросток был пьян, передает РИА «Новости».
«Подросток вместе с друзьями 15-ти и 17-ти лет проникли на территорию «Почты России» и угнали автомобиль «УАЗ». В селе Окунево нетрезвый водитель не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома и опрокинулся. Водитель и пассажиры не пострадали. Подростки угнали УАЗ, стоящий неподалеку. На нем их задержали инспекторы ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что у 17-летнего водителя уже были проблемы с законом, ранее он был судим за кражу. Автоинспекторы составили на подростка административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения при отсутствии водительского удостоверения. Полиция по факту угонов автомобилей возбудила уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на угнавшего автомобиль вместе с находившимся там ребенком с заправки челябинца завели уголовное дело.