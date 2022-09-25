Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Подростки перевернулись на угнанном фургоне «Почты России» в Тюменской области

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Трое подростков в Бердюжском районе Тюменской области угнали фургон «Почты России» и попали на нем в ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Подростки перевернулись на угнанном фургоне «Почты России» под Тюменью
Фото: 

При задержании выяснилось, что сидевший за рулем семнадцатилетний подросток был пьян, передает РИА «Новости».

«Подросток вместе с друзьями 15-ти и 17-ти лет проникли на территорию «Почты России» и угнали автомобиль «УАЗ». В селе Окунево нетрезвый водитель не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома и опрокинулся. Водитель и пассажиры не пострадали. Подростки угнали УАЗ, стоящий неподалеку. На нем их задержали инспекторы ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что у 17-летнего водителя уже были проблемы с законом, ранее он был судим за кражу. Автоинспекторы составили на подростка административный материал за управление транспортом в состоянии опьянения при отсутствии водительского удостоверения. Полиция по факту угонов автомобилей возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на угнавшего автомобиль вместе с находившимся там ребенком с заправки челябинца завели уголовное дело.

ДТП,УАЗ,ГИБДД,Почта России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители