Подростки перевернулись на угнанном фургоне «Почты России» под Тюменью

«Подросток вместе с друзьями 15-ти и 17-ти лет проникли на территорию «Почты России» и угнали автомобиль «УАЗ». В селе Окунево нетрезвый водитель не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома и опрокинулся. Водитель и пассажиры не пострадали. Подростки угнали УАЗ, стоящий неподалеку. На нем их задержали инспекторы ДПС на 523-м километре автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск», – говорится в сообщении пресс-службы.