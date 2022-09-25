Подростки попали в ДТП на угнанном фургоне "Почты России"

"По предварительным данным, 17-летний ранее судимый за кражу подросток вместе с друзьями 15 и 17 лет проник на территорию "Почты России" и угнал автомобиль УАЗ. В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся", - рассказали в ведомстве, уточнив, что водитель и пассажиры не пострадали.