Подростки попали в ДТП на угнанном фургоне "Почты России"

Подростки угнали фургон "Почты России" в селе Окунево Тюменской области. Семнадцатилетний водитель в нетрезвом состоянии не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома и опрокинулся, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"По предварительным данным, 17-летний ранее судимый за кражу подросток вместе с друзьями 15 и 17 лет проник на территорию "Почты России" и угнал автомобиль УАЗ. В селе Окунево 17-летний нетрезвый водитель, не имеющий права управления транспортом, не справился с управлением, фургон въехал в палисадник жилого дома, потом опрокинулся", - рассказали в ведомстве, уточнив, что водитель и пассажиры не пострадали.
После этого подростки угнали другой автомобиль УАЗ, стоявший неподалеку. Инспекторы ДПС задержали их на 523-м км автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск.
В отношении 17-летнего водителя составили административный материал за управление транспортом в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. "По факту угонов автомобилей возбуждено уголовное дело сотрудниками полиции", - добавили в ГИБДД.