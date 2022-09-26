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26 минут назад

Число погибших после наезда легковушки на остановку в Перми увеличилось до двух

ТАСС

Число погибших после наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Перми увеличилось до двух. В больнице скончалась одна из пострадавших, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Пермского края.

В Перми легковушка въехала в остановку
Фото: риа новостириа новости

"Одна пострадавшая женщина скончалась", - сообщили в Минздраве.

Легковой автомобиль Nissan Qashqai въехал в остановку с людьми в Перми 24 сентября. По предварительной информации, водителю стало плохо, и он не смог справиться с управлением. В результате он на большой скорости совершил наезд на остановку. В аварии погиб водитель автомобиля, а также одна из пострадавших, ожидавшая транспорт на остановке. Еще одна пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии, пострадавший мужчина 70 лет от госпитализации отказался.

ДТП,Nissan Qashqai,Nissan,
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