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6 часов назад

В Анапе мужчина и женщина выпрыгнули из машины за секунду до ее падения с обрыва

Мария Иванова

В центре Анапы автомобиль сорвался с обрыва. Пассажиры смогли выпрыгнуть из него буквально за секунду до падения. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МВД.

Пара выпрыгнула из машины за секунду до ее падения с обрыва
Фото: t.me/OMVD_Anapa_newst.me/OMVD_Anapa_news

ЧП произошло в районе улицы Таманской. Двое жителей Краснодара приехали на автомобиле Lada Priora полюбоваться ночным морем. В какой-то момент автомобиль начал катиться в сторону обрыва, находившиеся внутри мужчина и женщина испугались, что не успеют остановить авто и последний момент выпрыгнули из него.

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На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Они помогли достать из автомобиля личные вещи граждан. Уточняется, что автомобиль восстановлению не подлежит.

Ранее стало известно, что в центре Благовещенска легковой автомобиль провалился в ремонтный перекоп. ЧП произошло на улице Амурской. Автомобиль влетел в перекоп и упал на бок. При этом яма была со всех сторон огорожена металлическим забором со знаками, а сама дорога на этом участке хорошо освещена.

ДТП,Lada Priora,Lada,
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