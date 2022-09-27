Пара выпрыгнула из машины за секунду до ее падения с обрыва

В центре Анапы автомобиль сорвался с обрыва. Пассажиры смогли выпрыгнуть из него буквально за секунду до падения. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МВД.
ЧП произошло в районе улицы Таманской. Двое жителей Краснодара приехали на автомобиле Lada Priora полюбоваться ночным морем. В какой-то момент автомобиль начал катиться в сторону обрыва, находившиеся внутри мужчина и женщина испугались, что не успеют остановить авто и последний момент выпрыгнули из него.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Они помогли достать из автомобиля личные вещи граждан. Уточняется, что автомобиль восстановлению не подлежит.
Ранее стало известно, что в центре Благовещенска легковой автомобиль провалился в ремонтный перекоп. ЧП произошло на улице Амурской. Автомобиль влетел в перекоп и упал на бок. При этом яма была со всех сторон огорожена металлическим забором со знаками, а сама дорога на этом участке хорошо освещена.