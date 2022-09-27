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1 час назад

Новости автомира: Новости автомира: Беспилотники стали причиной пробок в Сан-Франциско

Motor.ru

В Сан-Франциско продолжаются проблемы из-за автономных автомобилей Chevrolet Bolt. Местные жители жалуются на то, что в городе постоянно возникают пробки, и винят они в этом именно беспилотники. Так, на прошлой неделе сразу два Bolt на самоуправлении заблокировал движение на пересечении двух оживленных улиц. На днях другой беспилотник стал причиной затора на перекрестке – машина без водителя выехала за пределы свой полосы и затормозила в считанных сантиметрах от проезжающего мимо автобуса.

В Сан-Франциско продолжаются проблемы из-за беспилотников Chevrolet
Фото: Motor.ruMotor.ru

Есть сообщения и о третьем инциденте за последние дни – беспилотник остановился на перекрестке и, что удивительно, в салоне играла музыка, хотя людей в нем не было. Это происшествие нарушило работу общественного транспорта – автобусам пришлось объезжать пробку по альтернативному маршруту.

Самый же серьезный случай произошел летом этого года, когда сразу несколько беспилотных Chevrolet Bolt заблокировали движение по четырехполосной дороге.

В компании Cruise, которая отвечает за беспилотники в городе, объяснили случившееся «техническим сбоем» и отметили, что сотрудники фирмы прибыли на место происшествия в течение 20 минут и забрали машины.

Дело в том, что если беспилотный автомобиль сталкиваются с ситуацией, в которой не может безопасно продолжать движение, он останавливается и включает «аварийку» в ожидании группы технической поддержки.

ДТП,Chevrolet,
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