В Сан-Франциско продолжаются проблемы из-за беспилотников Chevrolet

В Сан-Франциско продолжаются проблемы из-за автономных автомобилей Chevrolet Bolt. Местные жители жалуются на то, что в городе постоянно возникают пробки, и винят они в этом именно беспилотники. Так, на прошлой неделе сразу два Bolt на самоуправлении заблокировал движение на пересечении двух оживленных улиц. На днях другой беспилотник стал причиной затора на перекрестке – машина без водителя выехала за пределы свой полосы и затормозила в считанных сантиметрах от проезжающего мимо автобуса.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Есть сообщения и о третьем инциденте за последние дни – беспилотник остановился на перекрестке и, что удивительно, в салоне играла музыка, хотя людей в нем не было. Это происшествие нарушило работу общественного транспорта – автобусам пришлось объезжать пробку по альтернативному маршруту.

Самый же серьезный случай произошел летом этого года, когда сразу несколько беспилотных Chevrolet Bolt заблокировали движение по четырехполосной дороге.

В компании Cruise, которая отвечает за беспилотники в городе, объяснили случившееся «техническим сбоем» и отметили, что сотрудники фирмы прибыли на место происшествия в течение 20 минут и забрали машины.