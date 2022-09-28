Lada Granta без водителя совершила ДТП

По его данным, припаркованный во дворе жилого дома автомобиль поехал без водителя после того, как его владелец воспользовался дистанционным запуском двигателя. При этом оказалось, что Lada Granta была припаркована с включенной передачей и в результате этого тронулась с места. В результате столкновения универсал Lada Kalina был вытолкнут на середину дороги. У него пострадал задний бампер и дверь багажника.