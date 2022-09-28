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2 часа назад

Lada Granta без водителя совершила ДТП из-за включенного автозапуска

Газета.Ru

В Оренбурге автомобиль Lada Granta начал движение без водителя и протаранил Lada Kalina во дворе жилого дома. Видеозапись инцидента появилась в Telegram-канале «UTV Оренбург».

Lada Granta без водителя совершила ДТП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его данным, припаркованный во дворе жилого дома автомобиль поехал без водителя после того, как его владелец воспользовался дистанционным запуском двигателя. При этом оказалось, что Lada Granta была припаркована с включенной передачей и в результате этого тронулась с места. В результате столкновения универсал Lada Kalina был вытолкнут на середину дороги. У него пострадал задний бампер и дверь багажника.

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