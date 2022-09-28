На МКАД в результате ДТП «Ладу Приору» разорвало пополам

На МКАД произошло тяжелое ДТП с участием автомобиля Lada Priora и грузовика Renault. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».
По его данным, столкновение произошло на 2-м километре МКАД. Водитель легкового автомобиля врезался в грузовик при перестроении. С места происшествия его увезли в больницу в тяжелом состоянии. На месте аварии работало минимум два экипажа ГИБДД и сотрудники МЧС. На фотографиях с места происшествия видно, что кузов легкового автомобиля в результате аварии разделился на две части.
Ранее стало известно, что в Московской области водитель забил насмерть битой мотоциклиста, врезавшегося в его автомобиль.