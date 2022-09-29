Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
3 часа назад

В Дагестане "КамАЗ" с отказавшими тормозами протаранил три машины, погибли четыре человека

Газета.Ruиещё 3

Четыре человека погибли в ДТП с «КамАЗом» в Дагестане. О этом сообщает Telegram-канал 112.

В ДТП с "КамАЗом" погибли четыре человека
Фото: Telegram-канал 112Telegram-канал 112

Трагедия произошла на федеральной трассе Р-217, в районе поселка Хушет. У ехавшего по дороге автомобиля «КамАЗ» отказала тормозная система. Водитель не смог остановить большегрузную машину и она врезалась в маршрутное такси. Затем грузовик смял еще три легковых автомобиля.

Отмечается, что в дорожно-транспортном происшествии погибли 4 человека. Еще 8 получили ранения различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители