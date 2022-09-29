В ДТП с "КамАЗом" погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с «КамАЗом» в Дагестане. О этом сообщает Telegram-канал 112.

Трагедия произошла на федеральной трассе Р-217, в районе поселка Хушет. У ехавшего по дороге автомобиля «КамАЗ» отказала тормозная система. Водитель не смог остановить большегрузную машину и она врезалась в маршрутное такси. Затем грузовик смял еще три легковых автомобиля.