В ДТП с "КамАЗом" погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП с «КамАЗом» в Дагестане. О этом сообщает Telegram-канал 112.
Трагедия произошла на федеральной трассе Р-217, в районе поселка Хушет. У ехавшего по дороге автомобиля «КамАЗ» отказала тормозная система. Водитель не смог остановить большегрузную машину и она врезалась в маршрутное такси. Затем грузовик смял еще три легковых автомобиля.
Отмечается, что в дорожно-транспортном происшествии погибли 4 человека. Еще 8 получили ранения различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы.