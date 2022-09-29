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1 час назад

«КамАЗ» с отказавшими тормозами протаранил три машины на российской трассе

Елена Прошина

В Дагестане в результате ДТП с «КамАЗом» погибли четыре человека, еще 10 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

В ДТП с "КамАЗом" погибли четыре человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, авария произошла на 819-м километре федеральной трассы Р-217 («Кавказ»), недалеко от поселка Хушет Карабудахкентского района. У ехавшего по дороге автомобиля «КамАЗ» отказала тормозная система. Водитель не смог остановить машину, из-за чего она врезалась в маршрутное такси «Газель». После этого грузовик смял еще три автомобиля.

В результате ДТП погибли 4 человека - водитель «КамАЗа» и трое пассажиров «Газели», еще 10 получили ранения различной степени тяжести, они доставлены в медучреждения Махачкалы. На месте работают экстренные службы.

Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

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