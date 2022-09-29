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2 часа назад

Грузовик протаранил полицейский УАЗ в Подмосковье

Илья Родин

Трое полицейских пострадали в результате ДТП на 27-м километре дороги А-105. С легкими травмами их доставили в одну из клиник Подмосковья. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД.

Грузовик протаранил полицейский УАЗ в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 29 сентября. По предварительным данным, грузовик марки Ford врезался в полицейский УАЗ. Машина силовиков отлетела от удара и столкнулась с автомобилем Toyota.

Собеседник агентства пояснил, что «трое полицейских с легкими телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение». Он добавил, что ведется расследование происшествия.

Ранее в Боградском районе Хакасии при столкновении грузовика и УАЗа пострадали четыре человека, сообщает портал «Москва 24».

ДТП,УАЗ,Toyota,
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