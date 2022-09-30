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2 часа назад

Три человека погибли в ДТП в Приморском крае

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Три человека погибли и ещё двое госпитализированы после ДТП в Находке Приморского края.

Три человека погибли в ДТП в Приморском крае
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает региональное УМВД России.

«Водитель автомашины Honda Fit допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Toyota Mark II», — говорится в сообщении.

В результате аварии водители и один пассажир погибли, ещё два пассажира были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным следствия, водитель Honda Fit не имел прав на управление автомбилем.

Ранее стало известно, что в Ярославской области при столкновении легкового автомобиля с грузовым погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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